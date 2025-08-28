HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Aydın! Berber dükkanına molotofkokteylli saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanı molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.’nın (29) kuzeni Kadir A.'nın (25), dün bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı, iki olay arasında bağlantı olup, olmadığının araştırıldığı bildirdi.

Yer: Aydın! Berber dükkanına molotofkokteylli saldırı

Efeler ilçesinin kırsal Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri, camları kırılıp, ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

KUZENİ DÜN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İş yeri kundaklanan Onur A.'nın, dün Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı (22) tabancayla yaralayıp, kaçan Kadir A.'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, kundaklama olayının düğün salonunda yaşanan yaralama olayıyla bir bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyorBakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyor
Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklamaManisa'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.