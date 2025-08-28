Yer: Aydın! Berber dükkanına molotofkokteylli saldırı

Efeler ilçesinin kırsal Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri, camları kırılıp, ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

KUZENİ DÜN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İş yeri kundaklanan Onur A.'nın, dün Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı (22) tabancayla yaralayıp, kaçan Kadir A.'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, kundaklama olayının düğün salonunda yaşanan yaralama olayıyla bir bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır