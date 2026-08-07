Yer: Aydın! Seri hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde son bir haftada tatilcilerin çantalarının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla sahil hattında çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, farklı zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu şüpheli T.O., gerçekleştirdiği bir hırsızlık sırasında suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin üzerinde, çalıntı eşyaların gizlendiği bölgede ve aracında yapılan aramalarda; 6 adet cep telefonu, yaklaşık 700 bin lira değerinde elektronik eşya, 900 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile 1 milyon 750 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. Aramalar da ayrıca sahte askeri kimlik kartı, av tüfeği, kılıç ve bıçaklar da bulundu. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.O., tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır