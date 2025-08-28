HABER

Yer Balıkesir... Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Balıkesir’de gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün neden olduğu trafik kazası paniğe yol açtı. İstasyon Kavşağı’ndan Emniyet Kavşağı yönüne seyreden araç, Bandırma Caddesi üzerinde bir otelin önünde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Gece saatlerinde Balıkesir merkezde bulunan İstasyon Kavşağı'ndan Emniyet Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir araç, Bandırma Caddesi'nde bulunan bir otelin önünde trafik kazası yaptı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yer Balıkesir... Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı 2

Kaza mahalline gelen ekipler, yaptığı kontrolde sürücünün hem alkollü hem de ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ilgili cezai işlemler uygulandı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

