Yer: Beşiktaş... Kavgadan 2.5 saat sonra silahlarla geldiler! Meğer yaralının arkadaşlarıymış

Olay, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında tartışan taraflar mekandan çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı. Olayda Z.E. yaralanırken şüpheliler hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis sokakta 5 adet boş kovan buldu.

ARKADAŞLARI MEKANA ATEŞ AÇTI

Olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra eğlence mekanının önüne gelen 5 şüpheli silahla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, silahla Z.E.’yi ağır yaralayan şüphelinin eğlence mekanında bodyguard olarak çalışan S.Y. (19) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli, Küçükçekmece’de olayda kullandığı silahla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, olay gecesi Z.E.'nin mekan içerisinde taşkınlık çıkardığı, kişiyi uyarmak için masasına gittiğinde kendisine yumruk attığını, olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan S.Y. işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Mekana silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 şüphelinin 34 B 0 plakalı araçtan inerek ateş ettiklerini, olay yerinde 7 adet kovan olduğunu, mekana ise 5 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Çalışmalarda 2 şüphelinin mekana, birinin ise havaya ateş ettiği , 2 kişinin de saldırı sırasında etrafı gözetlediği belirlendi. Devam eden çalışmalarda ateş eden şüphelilerin Lokman A. (31), Umut Azat Ö. (21) ve İbrahim A. (22) olduğu, gözetleme yapanların ise Metehan E. (26) ile Ali Sait A. (26) olduğu tespit edildi.

YARALANANIN ARKADAŞLARI ÇIKTI

Çalışmaların ardından şüphelilerin Üsküdar ve Esenler’deki evlerine operasyon düzenleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ali Sait A. ve Umut Azat Ö.‘yi yakaladı. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin güvenlik görevlisi tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Z.E.’nin arkadaşları olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'MEKANA SIKINCA BEN DE HAVAYA SIKTIM'

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Umut Azat Ö.’nün ifadesinde "Yanımdakiler mekana ateş açınca ben de panik yaptım havaya ateş açtım" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli Ali Sait A.’nın ise "Biz olay yerine bakmaya gittik böyle bir olay yaşanacağını bilmiyorduk" ifadelerini kullandığı bilgisi edinildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır