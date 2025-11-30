HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Beyoğlu! Sara nöbeti sonrası bayılan adamın telefonunu çaldılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sara nöbeti sonrası bayılan adamın kıyafetini ve telefonunu çalan 2 kişi, polis ekiplerince 2 ay sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Beyoğlu! Sara nöbeti sonrası bayılan adamın telefonunu çaldılar

Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı. Yavuz'u o halde gören B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Yer: Beyoğlu! Sara nöbeti sonrası bayılan adamın telefonunu çaldılar 1

Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Vicdanları yaralayan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı.

2 AY SONRA YAKALANDILAR

Yapılan şikayet üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü. Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü. 2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı.

Yer: Beyoğlu! Sara nöbeti sonrası bayılan adamın telefonunu çaldılar 2
Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele3 bakanlık harekete geçti! Akran zorbalığına karşı kapsamlı mücadele
Honduras'ta halk genel seçimler için sandık başındaHonduras'ta halk genel seçimler için sandık başında

Anahtar Kelimeler:
sara Beyoğlu hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.