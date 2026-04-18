Yer: Bitlis! Aynı noktada 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi

Bitlis'te etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle aynı bölgede 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kısa süre kapatılan Bitlis-Diyarbakır kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından, yüksek kesimlerdeki karların da erimesi nedeniyle, Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki Veysel Karani Caddesi mevkisinde öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi yola sürüklenirken, ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yola savrulan toprak ve çamur birikintilerini temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aynı bölgede şubat ayında da heyelan meydana geldiği, o olayda çevredeki bazı iş yerlerinin zarar gördüğü ve risk nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. Bölgede olası yeni toprak kaymasına karşı inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buldan’da kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendiBuldan’da kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi
İş yerine yapılan operasyonda 12 bin adet dolu makaron bulunduİş yerine yapılan operasyonda 12 bin adet dolu makaron bulundu

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

