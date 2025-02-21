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  4. Yer: Bodrum ve Çeşme! Görenler ne olduğunu anlamadı... Uzman isim açıkladı: Felaket öncesi uyarı sistemi

Yer: Bodrum ve Çeşme! Görenler ne olduğunu anlamadı... Uzman isim açıkladı: Felaket öncesi uyarı sistemi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 16:27
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Ege Denizi, Santorini Adası çevresinde süren depremler nedeniyle Muğla'nın Bodrum ile İzmir'in Çeşme ilçelerine deprem erken uyarı sistemi kuruldu. Olası deprem durumunda Muğla’nın Datça ilçesinden İzmir'e kadar bir etkinin söz konusu olabileceğini söyleyen Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, Özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik dedi.

Yer: Bodrum ve Çeşme! Görenler ne olduğunu anlamadı... Uzman isim açıkladı: Felaket öncesi uyarı sistemi

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda çok sayıda deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler tedirginliğe neden oldu. Bu kapsamda, yaşanabilecek depremlere karşı Muğla’nın Bodrum ve İzmir’in Çeşme ilçelerine erken uyarı sistemi kuruldu. Sistem, Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle konuşlandırıldı.

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"7 YILDIR BUNUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDUK"

Ege Denizi çevresinde oluşabilecek depremlerde erken uyarı sisteminin vatandaşlarla paylaşabilir durumda olduğunu söyleyen Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, "Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk nihayet ki 2 yıldan beri deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik." ifadelerini kullandı.

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'EN ÇOK DATÇA-BODRUM ETKİLENECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Deprem Uzmanı Dr. Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremler ve Santorini'nin kuzeyindeki yanardağ tehlikesine ilişkin bilimsel çalışmalar sürüyor. Özellikle Datça ve İzmir'e kadar Ege sahillerini etkileyebilecek bu durumla ilgili Çeşme ve Bodrum'a olmak üzere 2 array cihazı kurduk. Array ile bölgedeki depremleri özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik. Afetlerde en önemli şeylerden biri ikincil afetlerin de önüne geçmek. Bu cihaz, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için de kullanılabilir. Santorini Adası'nın kuzeyinde oluşabilecek büyük bir deprem için yeteri kadar süre olduğu için özellikle İzmir'e kadar alanda bu uyarıyı halkımızla paylaşabilir durumdayız. En çok Datça-Bodrum etkilenecek gibi gözüküyor. Bunun yanında kuzeye doğru çıktıkça etkisi azalacaktır."

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(DHA)

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deprem Ege Denizi İzmir Muğla Bodrum çeşme sistem uzman Santorini
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