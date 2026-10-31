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Yer: Bolu! Cenazeye giden aile ölümden döndü

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tırın çarptığı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, kazaya sebep olan tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yer: Bolu! Cenazeye giden aile ölümden döndü

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Ordu’ya cenazeye gitmek üzere Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki otomobile, arkadan gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Yer: Bolu! Cenazeye giden aile ölümden döndü 2

Yer: Bolu! Cenazeye giden aile ölümden döndü 3

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Yer: Bolu! Cenazeye giden aile ölümden döndü 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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