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Yer: Bolu! Kayık alabora olunca gölde kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Karamurat Gölü’nde açıldığı kayığın alabora olması sonucu Furkan Özdemir (18) kayboldu. Özdemir’in bulunması için çalışma başlatıldı.

Yer: Bolu! Kayık alabora olunca gölde kayboldu: Arama çalışması başlatıldı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kenarında piknik yapan Furkan Özdemir, bir süre sonra kayıkla tek başına göle açıldı. Özdemir, kayığın alabora olması sonucu suya düşerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde kaybolan Furkan Özdemir’i bulmak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu alabora
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