Yer: Bolu! Mantar toplamaya giden yaşlı adamdan haber alınamıyor

Bolu’da "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 88 yaşındaki yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine AFAD ekipleri ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Orhan Demir dün öğle saatlerinde evinden çıkarak mantar toplamak için ormana gitmek istediğini söyledi. Akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan araştırmada, Demir’in evden çıktıktan sonra mahalleden bir tanıdığı tarafından araçla Pirahmetler Camisi mevkisine bırakıldığı, buradan da Alpağut Zincan Yaylası istikametine doğru yürüdüğü tespit edildi. Bu noktadan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alınamadığı belirtildi. Kayıp ihbarının ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saat 22.30’da mahalle camisinin hoparlöründen de anons yapılarak vatandaşlardan destek istendi. Çok sayıda mahalle sakini yayla yolları ve ormanlık alanlarda aramalara katıldı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

AFAD, jandarma ve gönüllülerin yer aldığı ekiplerin bölgede yaptığı aramalar bugün de aralıksız sürüyor. Şu ana kadar Orhan Demir’e ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

