Yer: Bursa! Bekçi çalıştığı şantiyede ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaat alanında bekçilik yapan 65 yaşındaki şahıs, bekçi kulübesinde ölü bulundu.

Olay, Atariye Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe’nin (65) bulunduğu kulübeye gitti. Efe’yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa
