Yer: Bursa! Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştırıyordu, yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, çalışma izni olmayan 8 yabancı uyruklu şahıs ile bunları temin ederek çalıştıran zanlı yakalandı.

Yer: Bursa! Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştırıyordu, yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu kaçak işçilerin çalıştığını tespit etti.

İş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişinin çalışma iznin bulunmadığını, bunlardan 6'sının kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği bulunmayan kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Operasyonda yabancı uyruklu kişileri temin ederek çalıştırdığı tespit edilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
