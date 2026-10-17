Yer: Bursa! Hortum paniği

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Eğerce Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde oluşan hortumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz ile gökyüzü arasında oluşan hortumun bir süre boyunca varlığını sürdürdüğü görüldü.

Deniz üzerinde etkili olan hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz yüzeyinde oluşan hortumun bir süre görüldükten sonra ortadan kayboldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır