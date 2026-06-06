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Yer: Bursa! Husumetli kardeşler birbirini bıçakladı

Bursa'da aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşlerin tartışmasında iki tarafta birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşlerden Özcan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yer: Bursa! Husumetli kardeşler birbirini bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 472’nci Sokak’ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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