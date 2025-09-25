HABER

Yer: Bursa! İlkokulda korkunç olay... Anne, oğlunu o halde görünce hayatının şokunu yaşadı: "Sadece peçete ile sarılıydı"

Dehşete düşüren haberin adresi Bursa oldu. Bir ilkokulda öğretmen, öğrenciden kapıda durmasını istedi. Tenaffüs sırasında kapının kapanmasıyla öğrencinin parmağı koptu. Olaya aldırış etmeyen öğretmen derse devam ederken, okula gelen anne hayatının şokunu yaşadı. Anne, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm" dedi. İşte detaylar...

Olay, Setbaşı Mahallesi'nde bulunan Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen küçük öğrenci, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti. Büyük acı yaşayan Poyraz'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi.

PARMAĞI DİKİLDİ

Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkanlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

"PARMAĞININ PEÇETE İLE SARILI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile, ihmalkar davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.

