Yer: Bursa! Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yenice köprülü kavşakta meydana geldi. Mehmet D. (37) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Samet G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Samet G., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen yaralı, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin sürücü Mehmet D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır