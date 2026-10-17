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Yer: Denizli! Mevsimin ilk karı düştü

Denizli’de Nikfer Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Yer: Denizli! Mevsimin ilk karı düştü

Denizli’nin önemli doğal güzelliklerinden olan Honaz Dağı ve Tavas ilçesinde bulunan Akdağ’ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimleriyle birlikte, ülkemizin önemli kış sporu merkezlerinden olan Nikfer Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanırken, yüksek kesimlerde oluşan beyaz manzara ilgi gördü. Denizli’nin bazı ilçelerindeki yüksek kesimlerde de akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yer: Denizli! Mevsimin ilk karı düştü 1

Yer: Denizli! Mevsimin ilk karı düştü 2

Yer: Denizli! Mevsimin ilk karı düştü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Denizli
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