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Yer: Diyarbakır... 17 yaşındaki kız ve karnındaki bebeği öldü! Aileden 'kıskançlık' iddiası

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan (17), evinde ağır yaralı olarak bulundu. İntihar ettiği belirtilen Erkaplan, hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki kız ve karnındaki bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkaplan'ın ailesi ise 17 yaşındaki kızın eşinin çok kıskanç olduğunu öne sürerek, kızın evden çıkmasına izin vermediğini aktardı. İntihar olayının ise bu nedenden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Yer: Diyarbakır... 17 yaşındaki kız ve karnındaki bebeği öldü! Aileden 'kıskançlık' iddiası

Olay, Lice ilçesi Yeşilburç Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 yaşındayken Yaren Erkaplan ile D.S. (23) arasında dini nikah kıyıldı. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayı başına dayayıp ateş etti.

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EVE GİREMEYİNCE EKİPLERİ ARADI

D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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17 YAŞINDAKİ KIZ VE KARNINDAKİ BEBEĞİ KURTARILAMADI

Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi’ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

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EŞİ, İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE YAKINLARINDAN 'KISKANÇLIK' İDDİASI! EVDEN DIŞARI ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, eşinin Yaren’i çok kıskandığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Diyarbakır Lice
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