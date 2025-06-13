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Yer:Düzce! Uyuşturucu madde ile yakalandı: Tutuklandı

Düzce’de narkotik ekipler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yer:Düzce! Uyuşturucu madde ile yakalandı: Tutuklandı
Begüm Özkaynak

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, elektronik sigara içerisinde 1 gram metamfetamin, 2 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan N.A. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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