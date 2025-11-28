Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu

Olay, önceki gece Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

SOYUNARAK BİNADAN KAÇTI

Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü. Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı. Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, C.A.'nın çırılçıplak şekilde koştuğu ve çevredeki vatandaşların bağırarak tepki gösterdiği anlar yer aldı. C. A. hakkında yapılan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır