HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu

Düzce'de dilencilik yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen bir kişi ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri şahsı merkeze götürdü. Şahıs işlemleri sırasında soyunarak kaçtı. Sokak aralarında çıplak şekilde koşan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Ekipler ise şahsı yeniden yakaladı. İşte detaylar...

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu

Olay, önceki gece Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu 1

SOYUNARAK BİNADAN KAÇTI

Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü. Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı. Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı.

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu 2

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü.

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu 3

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, C.A.'nın çırılçıplak şekilde koştuğu ve çevredeki vatandaşların bağırarak tepki gösterdiği anlar yer aldı. C. A. hakkında yapılan idari işlemlerin ardından bölgeden uzaklaştırıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edremit’te kuvvetli sağanak yağış etkili oluyorEdremit’te kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklamaJandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Dilenci Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.