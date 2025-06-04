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Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

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Edirne'de kaydedildiği iddia edilen kan donduran görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Trans birey olduğunu iddia eden bir kişi canlı yayında intihar etti. 13. kattan atlayarak feci şekilde hayatını kaybeden trans bireyin videoda söylediklerine göre ailesi tarafından kabul görmediği anlaşıldı. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o görüntüler!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü viral oldu. Edirne'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde kendisini trans birey olarak ifade eden bir kişi açtığı canlı yayında intihar etti. O sırada kullanıcıların 'Yapma', 'Saçmalama' tarzındaki yakarışları yürekleri yaktı.

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KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

X'te viral olan görüntülerde Edirne'deki trans birey canlı yayın açtı.

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Yayın sırasında kendisini apartmanın balkonundan sarkıttığı görülen kişinin ağlayarak ailesini yayına davet ettiği duyuldu.

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Kullanıcılar intihar etmek üzere olan trans bireye 'yapma', 'saçmalama' tarzında mesajlar gönderdi.

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Ancak trans birey kendisini 13. kattan boşluğa bıraktı.

Kan donduran görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

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AİLESİ TARAFINDAN KABUL GÖRMÜYORDU

Trans bireyin video içerisinde sarfettiği ifadeler göre, ailesi tarafından kabul görmediği anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Edirne trans birey
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