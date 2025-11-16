HABER

Yer: Edirne! Köy merasında bulunan top mermisi imha edildi

Edirne'nin Büyükdöllük köyü merasında mantar toplayan vatandaşlar tarafından bulunun geçmiş döneme ait top mermisi, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü merasında mantar toplamaya çıkan Serdar Çayan, patlamamış bir top mühimmatı bulunca durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine meraya aralarında patlayıcı imha timinin de bulunduğu jandarma ekipleri sevk edildi. Mühimmat üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, geçmiş döneme ait top mermisi olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri merada bulunanları uzaklaştırıp, çevre güvenliğini sağladıktan sonra top mermisini patlatarak imha etti.

"PATLAMAMIŞ BİR MERMİYDİ"

Top mermisini bulan Serdar Çayan, "Büyükdöllük merasına mantar toplamak için gelmiştik hafta sonu. Gezerken paslı, tozlu bir top mermisine denk geldik. Patlamamış bir mermiydi. 112’yi aradık, bizi jandarmaya yönlendirdiler. Jandarma da bomba imha ekibiyle birlikte gelip imha ettiler" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

