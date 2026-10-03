Yer: Edirne! Meriç Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Edirne’de Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde Meriç Nehri’nde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfiaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ekiplerin çalışmasının ardından nehirden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.