Yer: Erzurum! Çoban kaybolduktan 3 gün sonra bulundu: Böyle hayatta kalmış!

Erzurum'da 160 koyundan oluşan sürüyü dağa çıkaran fakat yoğun siste kaybolan Abdurrahman Kansu, olaydan tam 3 gün sonra sağ olarak bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu olayda Kansu'nun 3 gün boyunca nasıl hayatta kaldığı da ortaya çıktı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde önceki gün 160 koyunun bulunduğu sürüyü dağa çıkaran Abdurrahman Kansu, yoğun siste kayboldu. İki gece dağda kalan ve ekiplerin bulmak için yoğun çaba harcadığı yaşlı çoban bugün öğle saatlerinde sisin kalkması ile birlikte bulunabildi.

BÖYLE HAYATTA KALMIŞ

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri sürüsüyle bataklıkta buldukları çobana ilk müdahaleyi arazide yaptı. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, İHA'ya yaptığı açıklamada, "3 gündür dağlarda kırsalda arama tara yapıyorduk. Yoğun sis vardı. Çoban kendisini koyunların arasına alarak sıcaklığını muhafaza etti. Bu şekilde hayatta kaldı. Bulduğumuzda hala titriyordu. Sağlığı yerindeydi. Şeker dengesi bozulmuştu. Yiyecek ve sıcak bir şeyler istedi. Bu şekilde kendisini sağlık ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.

"HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN DİRENDİ"

Jandarma ekiplerinin sırtında ambulansa kadar taşınan yaşlı çoban termal battaniyelere sarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu arada hastaneye gitmek istemeyen yaşlı çoban, "Benim hiçbir şeyim yok. Hasta değilim" diyerek hastaneye gitmemek için uzun süre direndi. Jandarma ekipleri ve yakınları yaşlı şahsı uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek ambulansa bindirdi. Çoban Abdurrahman Kansu'nun tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Sürü sahibi İdris Çakmak ise arama ve kurtarma ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çobanımız Abdurrahman Kansu ve koyunlarımız sağ salim bulundu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. AFAD, Jandarma ekiplerimiz emeği geçen tüm ekiplerden Allah razı olsun" dedi.

