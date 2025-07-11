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Yer: Esenyurt! Genç kıza taciz, arabasına bindirmeye çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen genç kız sözlü tacize uğradı. "Kahve içelim" diyerek kızı arabasına bindirmeye çalışan adam, "Hayır" cevabına rağmen dakikalarca ısrar etti.

Yer: Esenyurt! Genç kıza taciz, arabasına bindirmeye çalıştı

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başladı. Yanında duran adam camı açarak "Kahve içelim" derken, genç kız "Hayır" diyerek tepki verdi.

UZUN SÜRE ISRAR ETTİ

Cevabı beğenmeyen adam uzun süre genç kızı ısrarla arabasına davet ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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