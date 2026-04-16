Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta 13-14 yaşlarında olduğu tespit edilen çocuklar boş bir arsada silahla atış yaparken vatandaşların kameralarına yansıdı. Olay yerine intikal eden polis ekiplerini gören çocuklar kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından çocuklar yakalandı ve cezai işlem uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Esenyurt'un Akşemsettin Mahallesi'nde korkutan bir olay yaşandı. Görüntülerde 13-14 yaşlarındaki çocukların boş bir arsada silahla atış talimi yaptıkları anlar yer aldı.

Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada! 1

ARA SOKAKLARDA AMANSIZ KOVALAMACA

Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerden sonra çocuklar polise şikayet edildi.

Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada! 2

Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte çocuklarla polisler arasında amansız bir kovalamaca başladı.

Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada! 3

Polislerden kaçamayan çocuklara 15'er bin lira cezai işlem uygulandı. Ve adli işlem uygulandı.

Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada! 4

Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada! 5

