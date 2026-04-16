Yer: Esenyurt... Korkunç anlar: 13-14 yaşlarındaki çocukların silahla atış talimi kamerada!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Esenyurt'un Akşemsettin Mahallesi'nde korkutan bir olay yaşandı. Görüntülerde 13-14 yaşlarındaki çocukların boş bir arsada silahla atış talimi yaptıkları anlar yer aldı.

ARA SOKAKLARDA AMANSIZ KOVALAMACA

Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerden sonra çocuklar polise şikayet edildi.

Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte çocuklarla polisler arasında amansız bir kovalamaca başladı.

Polislerden kaçamayan çocuklara 15'er bin lira cezai işlem uygulandı. Ve adli işlem uygulandı.