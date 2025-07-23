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Yer: Eskişehir! Alevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldı

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları devam ediyor. Eskişehir'in Seyitgazi'de çıkan yangında 12 görevli yaralandı. Alevlerin arasından çıkan bir görevlinin ağlayarak müdürüne sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Yer: Eskişehir! Alevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda ekipler zor anlar yaşadı.

Yer: Eskişehir! Alevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldı 1

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yangının ortasından kurtarılan 12 yaralı, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bölgede çalışmalar devam ederken, alevlerin olduğu alandan çıkan bir görevli kordinasyon merkezine ulaşınca müdürüne sarılıp gözyaşları içerisinde kaldı. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, yürekleri dağladı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
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