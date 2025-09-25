HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Eskişehir! Kayınbiraderini yaraladı

Eskişehir'de bir kadın, kayın biraderini bıçak benzeri bir demirle yaraladı.

Yer: Eskişehir! Kayınbiraderini yaraladı

Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Bir kadın, kayın biraderini yaraladı. Bu durum, olayın yaşandığı apartmanın 4 numaralı dairesinde gerçekleşti. Kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sorun yaşadı. Sorun sonrası kayın biraderine bıçağa benzer keskin bir demirle saldırdı. Yaralanan adam, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanmanın ardından şüpheli kadın, caddenin karşısındaki evinde bulundu. Polis ekipleri, kadını yakaladı. Ardından işlemleri için karakola götürüldü. Yaralanan adamın yakınları, gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Yer: Eskişehir! Kayınbiraderini yaraladı 1

Yer: Eskişehir! Kayınbiraderini yaraladı 2

Yer: Eskişehir! Kayınbiraderini yaraladı 3

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Küçük kızın gözyaşları: Babası tartışmaya başlayınca...İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Küçük kızın gözyaşları: Babası tartışmaya başlayınca...
Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Eskişehir güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.