Yer: Eskişehir! Kayınbiraderini yaraladı

Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Bir kadın, kayın biraderini yaraladı. Bu durum, olayın yaşandığı apartmanın 4 numaralı dairesinde gerçekleşti. Kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sorun yaşadı. Sorun sonrası kayın biraderine bıçağa benzer keskin bir demirle saldırdı. Yaralanan adam, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanmanın ardından şüpheli kadın, caddenin karşısındaki evinde bulundu. Polis ekipleri, kadını yakaladı. Ardından işlemleri için karakola götürüldü. Yaralanan adamın yakınları, gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır