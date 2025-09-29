Yer: Hatay! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki yayalara çarptı ardından da takla atarak ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk müdahaleleriyle birlikte kazada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden 3 şahsın cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı şahısların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)
