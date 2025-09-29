Yer: Hatay! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki yayalara çarptı ardından da takla atarak ters döndü.

ORTALIK CAN PAZARINA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk müdahaleleriyle birlikte kazada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



Kazada hayatını kaybeden 3 şahsın cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı şahısların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır