Yer: Isparta! Eşini acımadan elleriyle boğmaya çalıştı: Kalp masajıyla hayata döndürülen kadından acı haber

Isparta'da kan donduran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu çift arasında çıkan tartışmada, Afganistan uyruklu 29 yaşındaki koca, eşini boğarak öldürmeye çalıştı. Bilinci kapalı şekilde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca tutuklandı. Olay sırasında evde yaşları 2 ,6 ,8 ve 12 olan dört çocuk bulunuyordu.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.15 sıralarında Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan Afganistan uyruklu Muhammed M. R. (29) ile 4 çocuk annesi eşi Fatıma Rahmani (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI!

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed M. R., eşini boğmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı. Ekipler içeri girdiklerinde, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz halde yatarken buldu.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerinde bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan Fatıma Rahmani'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan ve yaşları 2 ,6, 8 ve 12 olan dört çocuk ekiplerce polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANDI!

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammed M. R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

