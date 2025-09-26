HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Alacak verecek kavgası ölümle sonuçlandı

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Yer: İstanbul! Alacak verecek kavgası ölümle sonuçlandı

Olay 23 Eylül Salı günü Sancaktepe Kemal Kürkrer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işleten bir kişiyle, dükkan sahibi arasında kira nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle dükkan sahibi kiracısına silahla ateş ederek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede 3 gündür yoğun bakımda olan kiracı bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatbikat gerçeğini aratmadı, itfaiye personelinin soğukkanlılığı alkış topladıTatbikat gerçeğini aratmadı, itfaiye personelinin soğukkanlılığı alkış topladı
Şanlıurfa’da gürültü kirliliğine geçit yokŞanlıurfa’da gürültü kirliliğine geçit yok

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.