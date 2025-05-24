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Yer: İstanbul Boğazı! Küçük çocuk vapurdan denize düştü

İstanbul Boğazı’nda vapurdan denize düşen 10 yaşındaki kız, özel tekne kaptanı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye sevk edildi.

Yer: İstanbul Boğazı! Küçük çocuk vapurdan denize düştü

İstanbul Boğazı’nda küçük bir çocuğun boğulma tehlikesi yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Beşiktaş’ta, iskeleden yeni ayrılan vapurdan 10 yaşındaki bir kızın denize düşmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bu sırada denizde bulunan iş insanı Sebahattin Seven’e ait özel teknenin kaptanı olaya müdahale ederek çocuğa can simidi attı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından küçük kızı denizden kısa sürede çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye sevk edildi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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