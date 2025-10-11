HABER

Yer: İstanbul! Hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı: Polise direndi

Küçükçekmece'de otomobille seyreden sürücü M.K (27), İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan M.K. alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine direndi. Yasal sınırında üstünde alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyeti olmayan M.K. ile polis arasında arbede çıktı.

Olay 6 Ekim günü saat 12.45 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. M.K.(27) idaresindeki otomobil, C.A. (60) idaresindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralanan M.K.'ye sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Yapılan kontrollerde, M.K.’nın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Alkollü olduğunun anlaşılması üzerine saldırgan tavırlar sergileyen ve polise direnerek çevresine zarar vermeye başlayan M.K., gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ ÇIKTI

Emniyete götürülen M.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Önündeki aracı yeterli mesafeden izlememek', 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memurun uyarısına uymamak' maddeleri kapsamında toplam 30 bin 111 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca sürücü M.K. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı. İfadesi alınan M.K., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

