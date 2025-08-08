Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet: Kendisini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberine göre İstanbul Küçükçekmece’de bulunan lüks bir rezidansta yaşanan olay, site sakinleri ve güvenlik görevlilerini şoke etti. Site sakini olmadığı belirlenen Emrecan Y., izinsiz girdiği havuzdan çıkarıldıktan sonra ortalığı birbirine kattı.

HAVUZA İZİNSİZ GİRDİ, UYARILARA SİNİRLENDİ

İddiaya göre Emrecan Y., rezidansın havuzuna izinsiz olarak girdi. Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine havuzdan çıkan şüpheli, sevgilisinin dairesine yöneldi. Ancak kapıyı açmayan kadına sinirlenen Emrecan Y., kapıyı tekmelemeye başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ACIMASIZ SALDIRI

Gürültüyü duyarak olay yerine gelen güvenlik görevlisi Cevat D., Emrecan Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak şüpheli, Cevat D.’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren dayakta güvenlik görevlisi ağır şekilde darbedildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan şiddet anı, rezidansın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emrecan Y.’nin güvenlik görevlisini yere düşürdüğü ve dakikalarca vurduğu net bir şekilde görülüyor.



Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emrecan Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.