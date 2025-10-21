HABER

Yer: İstanbul! Öksürük krizine girdi, dehşet saçtı!

İstanbul'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önce park halindeki hafriyat kamyonuna, daha sonra cadde üzerindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören Ahmet Kankılıç, "Adamın anlattığına göre, petrolde bir arkadaşını bırakmış daha sonra ‘öksürük krizine girdim’ dedi. O yüzden kontrolünü kaybetmiş" dedi.

Kaza saat 20.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler Yolunda meydana geldi. TIR, şoför Ercan C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki hafriyat kamyonuna, daha sonra park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. TIR'ın çarptığı otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ş. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen TIR şoförü Ercan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİM DEDİ"

Kazayı gören Ahmet Kankılıç, "Bir ses geldi, Sese gittik orada TIR 3 tane arabayı biçmiş. Öndeki otomobilde aile vardı onlara destek olmak için gittik ama herkesin durumu iyiydi çok şükür. Adamın anlattığına göre, petrolde bir arkadaşını bırakmış daha sonra ‘öksürük krizine girdim’ dedi. O yüzden kontrolünü kaybetmiş" dedi.

