Yer: İstanbul! Radara yansıdı, uçaklar inemedi: Tur atmaya başladı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün öğle saatlerinde pistte bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçuşlar kısa süreli aksadı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA KUŞ KRİZİ

AJet’e ait Diyarbakır-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın pilotu, pistte çok sayıda kuş olduğunu fark ederek durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Kuş çarpması riskine karşı alarma geçildi.

İKİ UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Kule’nin talimatıyla pistte kuş kontrolü yapılırken, iniş yapmak isteyen iki uçak pisti pas geçti. Diğer uçaklar ise güvenli iniş için havada tur atmak zorunda kaldı. Pistin kuşları kontrol etmesinin ardından uçuşlar normale döndü.

UÇUŞ GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kısa süreli aksamaya rağmen uçuşlar sorunsuz şekilde devam etti.