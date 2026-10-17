Yer: İstanbul! Sel sonrası riskli yapıların yıkımına başlandı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde, çalışma alanının dere yatağıyla olan konumu ve iş makinelerinin yürüttüğü yıkım çalışmaları yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır