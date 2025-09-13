HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Su borusu patladı, AVM otoparkı göle döndü

İstanbul Kadıköy'de kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Fışkıran sular, cadde ve yakınlarında bulunan AVM otoparkına doldu. Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti.

Yer: İstanbul! Su borusu patladı, AVM otoparkı göle döndü

Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi ana su borusuna zarar verdi.

Yer: İstanbul! Su borusu patladı, AVM otoparkı göle döndü 1

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI ÇIKARMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Borunun patlamasıyla caddeye akan su, alışveriş merkezinin otoparkına doldu. Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını güçlükle otoparktan çıkarmaya çalıştı.

Yer: İstanbul! Su borusu patladı, AVM otoparkı göle döndü 2

İhbar üzerine bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlağın onarımı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Olay nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu, trafik kısa süreli aksadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararıTürkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı
Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle beklediKapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul AVM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.