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Yer: İzmir! 15 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü S.T.'nin (15)otomobille çarparak düşürdüğü motosikletin sürücüsü Nuh Akıncı (42) ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yer: İzmir! 15 yaşındaki sürücünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, 26 Haziran Cuma günü, Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak üzerinde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası inşaat ustası Nuh Akıncı'nın yönetimindeki motosiklete; yaşı küçük ve ehliyetsiz S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akıncı'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akıncı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.T. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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