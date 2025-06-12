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Yer: İzmir! Eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde Mehmet Ömer Erdal (75), tartıştığı eşi Şerife Erdal'ı (70) tabancayla öldürüp, intihar etti.

Yer: İzmir! Eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ömer Erdal ile eşi Şerife Erdal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ömer Erdal, tabancayla eşine ateş etti. Mehmet Ömer Erdal daha sonra aynı silahı kendine doğrultup tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cesetleriyle karşılaştı. Erdal çiftinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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