Yer: İzmir! Motosiklet sürücüsü darp edildi

Olay, saat 09.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi ile motosiklet sürücüsü A.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında yere düşen A.P., 2 kiyi tarafından darbedildi. Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin C.Ö. (28) ve O.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli Özkanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır