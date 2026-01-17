Yer: İzmir! Orta refüjden karşı şeride geçen sürücüye ceza

Olay, dün Ankara Caddesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin ana caddedeki orta refüjden tehlikeli bir şekilde karşı şeride geçtiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, otomobilin sürücüsünün U.Y. (44) olduğunu belirledi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Emniyete çağırılan U.Y.'ye, trafik ihlaline ilişkin görüntü kayıtları izletildi. İhlali kendisinin yaptığını kabul eden U.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 6 bin 457 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapıldı. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır