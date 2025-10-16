Yer: Kadıköy! Yürüyen merdivenlerde 'Küfür' kavgası... Birbirlerine girdiler: "Senin eşine mi kaldık?"

Sosyal medyaya yansıyan şiddet görüntülerine bir yenisi Kadıköy'de eklendi. Metronun yürüyen merdivenlerinde yaşanan kavga sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hızla yayıldı.

KÜFÜRLÜ KONUŞAN ADAMI UYARDI: "EŞİM VAR, BAYANLAR VAR"

Kavganın, videodaki kıvırcık saçlı adamın kadınların yanında küfürlü konuşması üzerine başladığı iddia edildi. Küfürlü konuşan şahsı uyaran bir adamın, "Eşim var, bayanlar var" dediği öne sürüldü.

"SENİN EŞİNE Mİ KALDIK" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Yapılan uyarıya aldırış etmeyen şahsın ise "Senin eşine mi kaldık?" diyerek karşılık verdiği aktarıldı. Şahsın bu cevabından sonra ortalık bir anda karıştı.

YUMRUK VE TOKATLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Taraflar birbirlerine yumruk ve tokatlarla saldırırken, kadının da adamın saçını çektiği görüldü. Ayrıca videoda bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın da olay sırasında darbe aldı.