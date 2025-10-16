HABER

Yer: Kadıköy! Yürüyen merdivenlerde 'Küfür' kavgası... Birbirlerine girdiler: "Senin eşine mi kaldık?"

Melih Kadir Yılmaz

Kadıköy metrosundaki yürüyen merdivenlerde çıkan kavga kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan olayda, kıvırcık saçlı kişinin küfürlü konuştuğu iddia edildi. Bunun üzerine bir adam şahsı uyardı ve "Eşim var, bayanlar var" dedi. Kıvırcık saçlı adamın, uyarıya "Senin eşine mi kaldık?" diye cevap verdiği ve bundan sonra kavganın yaşandığı belirtildi. İşte detaylar...

Sosyal medyaya yansıyan şiddet görüntülerine bir yenisi Kadıköy'de eklendi. Metronun yürüyen merdivenlerinde yaşanan kavga sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve hızla yayıldı.

Yer: Kadıköy! Yürüyen merdivenlerde Küfür kavgası... Birbirlerine girdiler: "Senin eşine mi kaldık?" 1

KÜFÜRLÜ KONUŞAN ADAMI UYARDI: "EŞİM VAR, BAYANLAR VAR"

Kavganın, videodaki kıvırcık saçlı adamın kadınların yanında küfürlü konuşması üzerine başladığı iddia edildi. Küfürlü konuşan şahsı uyaran bir adamın, "Eşim var, bayanlar var" dediği öne sürüldü.

Yer: Kadıköy! Yürüyen merdivenlerde Küfür kavgası... Birbirlerine girdiler: "Senin eşine mi kaldık?" 2

"SENİN EŞİNE Mİ KALDIK" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Yapılan uyarıya aldırış etmeyen şahsın ise "Senin eşine mi kaldık?" diyerek karşılık verdiği aktarıldı. Şahsın bu cevabından sonra ortalık bir anda karıştı.

YUMRUK VE TOKATLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Taraflar birbirlerine yumruk ve tokatlarla saldırırken, kadının da adamın saçını çektiği görüldü. Ayrıca videoda bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın da olay sırasında darbe aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy metro kavga Küfür
