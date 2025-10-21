HABER

Yer Kahramanmaraş... Ameliyathanede uzun hava sürprizi: Bir anda türkü söylemeye başladı! Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...

Kahramanmaraş’ta bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat sırasında ilginç anlar yaşandı. Ameliyata alınan Ahmet Altuntaş, anestezinin etkisi altındayken bir anda türkü söylemeye başladı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yeter tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında “Burası Kahramanmaraş, yiğitlerin diyarı” sözleriyle uzun hava okumaya başlayan hastanın sesi, ameliyathanede yankılandı. Bu sıra dışı anlar, ameliyathane ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta bir hasta ameliyat sırasında anestezinin de etkisiyle türkü ve uzun hava söyledi.

ANESTEZİ ETKİSİNDE TÜRKÜ SÖYLEMEYE BAŞLADI

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bir ameliyat sırasında ilginç bir an yaşandı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yeter tarafından ameliyata alınan hasta Ahmet Altuntaş, operasyon sırasında anestezi etkisindeyken bir anda türkü söylemeye başladı.

'BURASI KAHRAMANMARAŞ, YİĞİTLERİN DİYARI'

'Burası Kahramanmaraş, yiğitlerin diyarı' sözleriyle uzun hava söyleyen Altuntaş’ın sesi ameliyathanede yankılanırken, o anlar ameliyathane personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"UZUN HAVA VE TÜRKÜ SÖYLEMEK İSTEDİ"

Operasyonun sorunsuz geçtiğini belirten Dr. Yeter, "Mahalli bir sanatçımızı ameliyata aldık kendisi uzun hava ve türkü söylemek istedi. Biz de neden olmasın dedik. Bel altından anestezi yapmıştık ve ameliyatta çok güzel türküler ve uzun havalar okudu. Kendisi de sağlığına kavuştu" dedi.

