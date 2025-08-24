HABER

Yer: Karabük! Otomobil apartman bahçesine düştü: Yaralılar var

Karabük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil apartman boşluğuna düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. B.D. idaresindeki otomobil, 115. Cadde mevkisinde B.İ.A. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada iki aracın sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan A.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

