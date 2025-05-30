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Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!

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İstanbul Kartal'da bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalışan şahsın 2 öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Şoför otobüsün kapısını kapatarak şüphelinin kaçmasına izin vermemesi üzerine şüpheli adeta sinir krizi geçirdi. Etrafa küfürler savurarak şoföre saldıran ve kendisine vuran şüphelinin 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Aile içi şiddet' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Dün gerçekleşen çirkin olay Soğanlık Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan 134 YK hat numaralı İETT otobüsünde bir kişi, öğrenci E.E. (17) ve B.E.’ye (17) fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine 2 öğrenci otobüste çığlık atarak taciz edildiklerini söyledi. Sesleri duyan şoför otobüs kapılarını kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesine izin vermedi. Ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

ŞOFÖRE SALDIRDI KENDİNİ TOKATLADI

Otobüsten inmek isteyen şüpheli, kapı açılmayınca şoförle tartıştı. Hakkında şikayet olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, otobüs şoförüne de saldırdı. Sinirlenen şüpheli ardından defalarca kendini tokatladı. Otobüsün kapısı açılmayınca küfür etmeye başlayan şüpheli, bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüpheli Doğuş Ş.’nin (47), bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Poliste 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Aile içi şiddet' suçlarından kaydı bulunan Doğuş Ş.’nin ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kartal cinsel taciz
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