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Yer: Kastamonu! Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler: 91 kişi hastanelik oldu

Kastamonu’da bir düğünde verilen yemekten yiyen 91 kişi, rahatsızlanarak hastanelere müracaat etti. Çok sayıda hastanın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, halen hastanelere müracaatların olduğu belirtildi.

Yer: Kastamonu! Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler: 91 kişi hastanelik oldu
Begüm Özkaynak

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde il merkezinde gerçekleştirilen bir düğün merasimine katılan davetliler, düğünde dağıtılan yemekten yedi. Bugün öğle saatlerinde yedikleri yemekten dolayı rahatsızlanan davetliler, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerin oluşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ambulanslarla çok sayıda kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hastanelere müracaat etti.

Yer: Kastamonu! Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler: 91 kişi hastanelik oldu 1

Şu ana kadar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 51 kişi müracaat ederken, Taşköprü Devlet Hastanesine ise 40 kişi sevk edildi. Ayrıca Çankırı, Erzurum, Ankara gibi illerden düğün merasimine katılan ve evlerine dönen ailelerinde kendi memleketlerinde rahatsızlanarak hastanelere müracaat ettikleri öğrenildi.
Hastanelere müracaat eden bazı vatandaşlar, yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilirken, çok sayıda hastanın ise tedavisinin sürdüğü ve halen hastanelere müracaatların olduğu belirtildi.

Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde düğünde dağıtılan yemekten numuneler alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yer: Kastamonu! Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler: 91 kişi hastanelik oldu 2

"BEN ŞİKAYETÇİ DE OLDUM SORUMLULARINDAN"

Devrekani ilçesinden gelerek Kastamonu’daki yakınlarının düğününe katıldığını söyleyen Ufuk Türkmen, "Gıdadan dolayı zehirlendik. Devrekani’den Kastamonu’ya düğüne gelmiştik bizler. Bize gıda zehirlenmesi dediler, eşim de şu anda ambulansla yeni geliyor. Akşam saat 19.00 sıralarında düğüne gittik bizler, düğünde bizlere yemek ikram ettiler. Ondan dolayı oldu. Sonrasında da herkeste mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetler oluşmaya başladı. Şu anda Ankara’da yatan hasta var, Kastamonu’daki hastanede yatanlar var, Taşköprü’ye gönderilen hastalar var. Eşim önceden buraya gelmişti, taburcu ettiler, yeniden rahatsızlandı, ağırlaştı, tekrar ambulans çağırdık, tekrar hastaneye kaldırıyorlar. Aynı zamanda ben şikayetçi de oldum sorumlularından" dedi.

Yer: Kastamonu! Düğünde yedikleri yemekten zehirlendiler: 91 kişi hastanelik oldu 3

"BİR SÜRE KİŞİNİN HASTANEYE GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Taşköprü’den ilçesinden gelerek Kastamonu’daki yakınlarının düğününe katılan Sabahattin Demir ise, "Düğünde yediğimiz yemekten zehirlendiğimizi şüpheleniyoruz. Şu anda hastanedeyiz. Kastamonu’da merkez bir düğüne katılmıştık dün akşam saatlerinde. Bugün öğle saatlerine doğru bir baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler oluştu. Bir süre kişinin hastaneye geldiğini gördüm. Şu anda bende hastanedeyim" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kastamonu düğün yemek
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