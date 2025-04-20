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Yer: Kastamonu! Yanlarına gelen tilkiyi tavuk etiyle besledi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen tilkiyi tavuk eti vererek besledi.

Yer: Kastamonu! Yanlarına gelen tilkiyi tavuk etiyle besledi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden vatandaşlar, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Vatandaşlar piknik yaparken yanlarına bir tilkinin yaklaştığını fark etti. Vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi, tavuk etiyle besledi. Verilen tavuk etinden yiyen tilki bir süre sonra uzaklaştı.

Vatandaşlar o anları ise cep telefonu ile görüntüledi. Renkli anlara sahne olan görüntülerde, tilkilerin yemek yedikten bir süre sonra ağzına aldığı kemik parçalarıyla uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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