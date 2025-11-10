HABER

Yer Kayseri... 1.52 promil alkollü yakalandı: 9 bin 268 lira para cezası uygulandı! Savunması bakın ne çıktı...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, ilk kez alkol aldığını iddia eden bir sürücü 1.52 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerince durdurulan sürücüye 9 bin 268 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Detaylar haberimizde...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilk kez alkol kullandığını iddia eden sürücü polis ekiplerinin uygulamasına takıldı.

9 BİN 268 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 149. Sokak’ta trafik uygulaması yaptı. Ekipler, İ.Y. yönetimindeki 38 SY 202 plakalı otomobili durdurdu. 1.52 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası yazıldı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Yapılan kontrollerde İ.Y. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulayarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

‘TRAFİĞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK’

‘Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan İ.Y. ilk kez alkol kullandığını söyleyerek kendini savundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Kayseri
