HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor: 'Çocuklarımız okula gidemiyor'

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Bir aile iddialara göre evlerinin önünden geçenlere taşla saldırıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir çocuğa taş atıldığı ve okul yolunda öğrencilerin tedirgin biçimde yürüdüğü anlar yer aldı. Mahalle halkı, polise defalarca başvurduklarını ancak sorunun hala çözülemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor: 'Çocuklarımız okula gidemiyor'
Cansu Akalp

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde yaşayan bir aileyle mahalle sakinleri arasında gerginlik tırmandı. İddiaya göre, söz konusu aile, evlerinin önünden geçen mahalleliye taş atıyor, tehditlerde bulunuyor ve zaman zaman ellerindeki sopalarla saldırgan davranışlar sergiliyor.

Star Haber'in haberine göre; Mahalle halkı, polise defalarca başvurduklarını ancak sorunun hala çözülemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor: Çocuklarımız okula gidemiyor 1

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİTMEYE KORKUYOR"

Okula giden çocukların da hedef haline geldiğini belirten mahalle sakinleri, aile üyelerinin çocuklara taş attığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir çocuğa taş atıldığı ve okul yolunda öğrencilerin tedirgin biçimde yürüdüğü anlar yer aldı.

Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor: Çocuklarımız okula gidemiyor 2

Bir mahalle sakini, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Burası okul yolu. Bu aile çocuklarımızın önüne taşlarla, sopalarla çıkıyor. Tehdit ediyorlar. Çocuklarımız okula gidemez hale geldi."

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ, ÇÖZÜM BULUNAMADI

İddiaya göre mahalleli, yaşanan saldırgan davranışlar nedeniyle birçok kez polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin bölgeye defalarca gittiği ancak olaylara kalıcı bir çözüm getirilemediği ifade edildi.

Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor: Çocuklarımız okula gidemiyor 3

Bölgeden kaydedilen bir başka videoda iki taraf arasında tartışmanın büyüdüğü, tehdit içerikli sözlerin duyulduğu görülüyor.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Mahalle sakinleri, durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu:

"Yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen bu duruma bir çözüm bulunsun."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık ele geçirdi, toprağa gömülerek imha edildi!Bakanlık ele geçirdi, toprağa gömülerek imha edildi!
Özgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecekÖzgür Özel, bir yılda üçüncü kez genel başkan seçilecek

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocasinan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.