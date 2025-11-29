Yer: Kayseri! Bir aile gördüğü herkesi taşlıyor: 'Çocuklarımız okula gidemiyor'

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde yaşayan bir aileyle mahalle sakinleri arasında gerginlik tırmandı. İddiaya göre, söz konusu aile, evlerinin önünden geçen mahalleliye taş atıyor, tehditlerde bulunuyor ve zaman zaman ellerindeki sopalarla saldırgan davranışlar sergiliyor.

Star Haber'in haberine göre; Mahalle halkı, polise defalarca başvurduklarını ancak sorunun hala çözülemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİTMEYE KORKUYOR"

Okula giden çocukların da hedef haline geldiğini belirten mahalle sakinleri, aile üyelerinin çocuklara taş attığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir çocuğa taş atıldığı ve okul yolunda öğrencilerin tedirgin biçimde yürüdüğü anlar yer aldı.

Bir mahalle sakini, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Burası okul yolu. Bu aile çocuklarımızın önüne taşlarla, sopalarla çıkıyor. Tehdit ediyorlar. Çocuklarımız okula gidemez hale geldi."

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ, ÇÖZÜM BULUNAMADI

İddiaya göre mahalleli, yaşanan saldırgan davranışlar nedeniyle birçok kez polise şikayette bulundu. Polis ekiplerinin bölgeye defalarca gittiği ancak olaylara kalıcı bir çözüm getirilemediği ifade edildi.

Bölgeden kaydedilen bir başka videoda iki taraf arasında tartışmanın büyüdüğü, tehdit içerikli sözlerin duyulduğu görülüyor.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Mahalle sakinleri, durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu:

"Yetkililerden yardım istiyoruz. Lütfen bu duruma bir çözüm bulunsun."